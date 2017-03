Anitta deve gravar música com produtor de Justin Bieber (e o cantor quer aproveitar para conhecê-la)

Parceria internacional 29/03/2017 | 16h35 Atualizada em

Anitta tem dado dicas sobre seu próximo single nas últimas semanas, mas ainda não revelou muitos detalhes. Na última terça-feira, a cantora publicou um vídeo no Stories do Instagram dizendo que terá "clipe novo" e "lançamento da turnê" nos próximos meses. Mas não foi só ela quem deu spoilers sobre a nova música.

Durante entrevista à Rádio Disney exibida ao vivo no Facebook, o produtor de Justin Bieber, Maejor Ali, revelou que vai lançar uma música com Anitta. Uma ouvinte perguntou com qual artista brasileiro o produtor faria uma música, e ele citou alguns.

Então o entrevistador perguntou se ele iria fazer alguma música com Anitta, ao que o americano respondeu: "Sim, eu vou fazer uma música com Anitta". O apresentador então questionou o nome da música. "É segredo! Não posso contar", afirmou Maejor Ali, ressaltando que, quando puder, vai contar à rádio primeiro.

Justin Bieber está no Brasil, para shows no Rio de Janeiro, nesta quarta, e São Paulo, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, Anitta esteve com o DJ Tay James e membros da equipe do cantor em um bar no Rio e postou fotos do encontro em suas redes sociais. Bieber e James são aguardados no aniversário da cantora, quinta-feira, em sua mansão na Barra, de acordo com o jornal Extra.

