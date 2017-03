Andy Murray, nº1 do mundo, fora do Masters 1000 de Miami por lesão

Miami 18/03/2017 | 15h01

O tenista britânico Andy Murray, líder do ranking mundial ATP, anunciou neste sábado que não vai participar do Masters 1000 de Miami devido a lesão no cotovelo direito.

"Infelizmente, devido a lesão no cotovelo direito, não poderei disputar o torneio de Miami", explicou o escocês, eliminado na estreia do Indian Wells.

"Peço desculpas aos espectadores. Esse é um dos meus torneios favoritos e o objetivo agora é ficar pronto para a temporada no saibro", acrescentou Murray.

O britânico está vivendo um início de ano complicado. Apesar de ter vencido o torneio de Dubai, o tenista perdeu a final em Doha para o sérvio Novak Djokovic, foi eliminado do Aberto da Austrália nas oitavas de final e caiu na estreia de Indian Wells.

