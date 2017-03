"Amor & Sexo" derruba estereótipos e exalta a diversidade em programa sobre beleza

Autoestima 10/03/2017 | 10h14 Atualizada em

O Amor & Sexo da última quinta-feira (9/3) trouxe a beleza para a TV. Sob a ótica de Fernanda Lima e seus convidados, o programa da Globo tentou desconstruir padrões, exaltar a autoestima e dar espaço para a diversidade: o destaque da edição foram os debates sobre a beleza negra.



Leia mais:

Por que "Amor & Sexo" é o melhor programa da TV aberta atualmente

Ticiano Osório: "Gaúcho da estreia do 'MasterChef Brasil 4' está sendo atacado pelos motivos errados"



Desta vez, a bancada incluiu a cantora Anitta, o ator João Vicente de Castro, a atriz Cris Vianna, a Miss Brasil Raissa Santana e a psicanalista Joana Novaes, entre outros especialistas — além, é claro, dos já cativos Eduardo Sterblitch, Otaviano Costa, Mariana Santos, Dudu Bertholini, Regina Navarro Lins e José Loreto. O papo começou com cada um identificando o que mais gosta em si e também revelando como lida com a autoestima, a vaidade e as inseguranças desde a infância. Os discursos foram muito bem resumidos por Bertholini:

— Cada vez mais, estamos quebrando padrões. Há uma urgência de representatividade. O incrível é entender que a gente é bonito como a gente é.

A trilha que embalou o programa passou pela voz de Anitta e Larissa Luz — que cantou Bonecas Pretas. Na mesma pegada, a beleza negra ganhou espaço: Raissa Santana falou da identificação das meninas com ela por ser negra, modelos relataram a dificuldade para ganhar oportunidades no mercado e alguns jovens negros com cabelos descolados e originais reconheceram a necessidade masculina de cuidar da aparência.

A presença de mulheres que venceram o câncer e utilizaram plásticas e tatuagens para reconstituir o seio e esconder cicatrizes foi outro ponto alto de Amor & Sexo. Quem também esteve no palco foram os representantes das mais diversas belezas: vencedores dos concursos Mr. Gay Brasil, Miss Tatuagem, Miss Brasil Plus Size e Garota da Laje deram seus depoimentos.

Leia outras notícias de cultura e entretenimento em ZH