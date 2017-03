"Ameaça" de vitória da candidata de extrema-direita na França "existe", afirma Hollande

Europa 06/03/2017 | 07h33 Atualizada em

O presidente francês, François Hollande, declarou que existe a "ameaça" de uma vitória da candidata de extrema-direita Marine Le Pen nas próximas eleições presidenciais. A afirmação do mandatário socialista foi feita durante entrevista aos jornais Le Monde, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, La Vanguardia, The Guardian e Gazeta Wyborcza.



— A ameaça existe, já que a extrema-direita nunca chegou tão alto em mais de 30 anos — disse o presidente, antes de completar, no entanto, que a "França não cederá".

Leia mais

Parlamento Europeu retira imunidade de Marine Le Pen por tuítes sobre o EI

Marine Le Pen inicia campanha com programa nacionalista e anti-imigração

Candidato francês afirma que será indiciado em investigação



A entrevista com Hollande foi publicada poucas horas antes de uma reunião entre os governantes da França, Alemanha, Itália e Espanha. De acordo com o presidente, o país é consciente de que as votações de 23 de abril e de 7 de maio determinarão não apenas o destino da França, mas o "próprio futuro da construção europeia".

— Se por azar a candidata da Frente Nacional vencer, abriria imediatamente um processo de saída da zona do euro, e inclusive da União Europeia — prosseguiu. — É o objetivo de todos os populistas: abandonar a Europa, fechar-se ao mundo e imaginar um futuro cercado de barreiras e fronteiras vigiadas por torres — completou Hollande, em reverência ao presidente americano, Donald Trump.