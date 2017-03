Amazon vai comprar Souq.com, líder de vendas na internet no Oriente Médio

Dubai 28/03/2017 | 07h25

A gigante americana de vendas on-line Amazon chegou a um acordo para comprar a Souq.com, líder do comércio eletrônico no Oriente Médio, anunciaram as duas empresas em um comunicado conjunto, que não revela o valor da transação.

A empresa do setor imobiliário Emaar Malls, com sede em Dubai, informou na segunda-feira uma oferta de 800 milhões de dólares para adquirir a Souq.com depois que a Amazon retirou uma oferta inicial de US$ 650 milhões, o que dá um vislumbre da concorrência pela aquisição.

Fundada em 2005, a Souq.com afirma ter mais de 45 milhões de acessos por mês no Oriente Médio e no norte da África, principalmente nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Egito.

A empresa foi criada como um site de leilões, antes de entrar no comércio on-line geral.

"Nós somos guiados por vários dos mesmos princípios que a Amazon e esta aquisição é um próximo passo crítico para aumentar nossa presença no comércio eletrônico em benefício dos clientes da região", declarou o diretor-geral e cofundador da Souq.com, Ronaldo Mouchawar, citado no comunicado publicado pelas duas empresas.

* AFP