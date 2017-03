Almirante Barroso aposta na sequência em casa para reagir no Estadual

Catarinense 2017 18/03/2017 | 15h01

Lanterna do Estadual, com seis pontos, o Almirante Barroso aposta na série de jogos em seus domínios para reagir e deixar a zona da degola. Dos oitos jogos restantes, cinco o time alviverde fará no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí. E dois deles serão logo em sequência. O primeiro compromisso será domingo, às 10h, diante do Inter de Lages. Para o elenco o fator casa será fundamental na luta para manter o clube na elite do futebol barriga-verde.

– Temos conversado entre a gente que cada jogo é uma final. Sabemos da necessidade de vencer cada um a partir de agora. São cinco partidas do returno em casa e, por ser o nosso campo, temos que fazer a diferença aqui e conseguir sempre os três pontos – comentou o volante Buru.

O retrospecto do time em casa é de impressionar. Desde o retorno ao futebol profissional, em 2016, a equipe disputou 14 partidas na grama sintética do Camilo Mussi e foi derrotada uma única vez, pelo Avaí, na oitava rodada do turno, em partida que sacramentou o título antecipado do Leão.

A diretoria do Barroso fez uma promoção de ingressos. Os torcedores que adquirirem o Super Combo têm direito a bilhete para os jogos contra Inter de Lages e Chapecoense, além de uma camisa promocional. Os valores são: R$ 50 para arquibancada e R$ 60 para a arquibancada coberta. As vendas do combo vão até sábado, às 16h, na sede do clube e no Posto Parada dos Amigos, no Centro.

As entradas avulsas para a partida contra o Inter de Lages estão à venda nos mesmos pontos por: arquibancada, R$ 30 , e coberta, R$ 40.