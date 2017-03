Alerta de nevasca causa cancelamento de milhares de voos nos Estados Unidos

Meteorologia 14/03/2017 | 09h15 Atualizada em

Uma tempestade de neve provocou o cancelamento de milhares de voos nos Estados Unidos, desde o domingo. De acordo com levantamento do USA Today, cerca de oito mil voos já foram cancelados. Antes da meia-noite de segunda-feira, as companhias aéreas norte-americanas suspenderam 5,3 mil viagens previstas para esta terça.



A tempestade afeta principalmente a costa leste do país. De acordo com a publicação, quase todas as viagens aéreas programadas para os três aeroportos de Nova York foram canceladas — apenas alguns voos seguem previstos no John F. Kennedy, LaGuardia e Newark Liberty. Problemas também são enfrentados em aeroportos menores no interior dos Estados de Nova York e New England, além de transtornos em Boston (Massachusetts) e Baltimore (Maryland).



Trabalhadores removem a neve na Times Square, em Nova York Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Leia mais

Parlamento britânico aprova lei do Brexit

Turquia suspende relações com a Holanda



Faltando apenas uma semana para o início oficial da primavera, a previsão é de que a nevasca que chega a Nova York nesta terça será a pior do ano. A tempestade "Stella" acarretará até 60 cm de neve e rajadas de vento de até 90 km/h no sudeste de Nova York no nordeste de Nova Jersey, Filadélfia, Baltimore, Washington DC e no sul de Connecticut, informou o Serviço Nacional Meteorológico (NSM).



— Será uma tempestade muito séria e todo mundo deve tratar o assunto com seriedade — alertou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, durante uma coletiva de imprensa.

Nova York está na área sob alerta de nevasca Foto: ERIC BARADAT / AFP

A reunião prevista para esta terça-feira entre Donald Trump e a chefe do governo alemão, Angela Merkel, foi adiada para sexta-feira por causa da tempestade, anunciou a Casa Branca.

A temperatura em Nova York pode cair a -6,7ºC na terça-feira e se manter assim até o fim da semana. A média para esta época do ano é de 1 a 8ºC.

Até agora, a pior nevasca na história de Nova York aconteceu em janeiro de 2016, com um balanço de 18 mortos na costa leste do país. Em apenas um dia, 23 de janeiro, a cidade teve 69,34 cm de neve registrados no Central Park.

De acordo com o site G1, quase 31 milhões de norte-americanos estão sob alerta de nevasca. A possibilidade do fenômeno meteorológico foi comunicada pelo Serviço Nacional de Meteorologia aos Estados da Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Maine.



São previstos até 60 centímetros de neve e as rajadas de vento podem chegar a 88 km/h. Além disso, as áreas costeiras foram alertados sobre possíveis inundações.



Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP