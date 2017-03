Alerta de bomba em município alemão que cancelou comício pró-Erdogan

Berlim 03/03/2017 | 06h31

A prefeitura de Gaggenau, cidade alemã que cancelou o comício de um ministro turco que pretendia promover o "Sim" no referendo para reforçar os poderes do presidente turco, foi esvaziada nesta sexta-feira por um alerta de bomba.

"Por volta das 7H30 (3H30 de Brasília) recebemos uma ameaça de bomba, por telefone, e o interlocutor mencionou como motivo a anulação (na quinta-feira) do evento com o ministro turco da Justiça" Bekir Bozdag, afirmou à AFP Dieter Spannagel, funcionário da prefeitura deste município do sudoeste da Alemanha.

Todas as pessoas foram retiradas do local e o edifício está sendo inspecionado pela polícia.

O governo turco organiza uma campanha para promover o voto pelo "Sim" no referendo de 16 de abril sobre uma reforma constitucional que amplia consideravelmente o poder do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Este último afirma que pretende garantir a estabilidade do país, mas a oposição denuncia uma guinada autoritária na Turquia.

