Alemanha rebate declarações de Erdogan sobre "práticas nazistas" de Merkel

Berlim 20/03/2017 | 08h19

O governo da Alemanha considera "inaceitáveis" as declarações do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que no domingo acusou pessoalmente a chanceler Angela Merkel de "práticas nazistas".

"Nossa posição continua inalterada. As comparações com o nazismo são inaceitáveis, independente de sua forma", declarou à imprensa a porta-voz Ulrike Demmer.

O presidente turco acusou no domingo Merkel de recorrer a "práticas nazistas", em referência ao cancelamento na Alemanha de vários comícios a favor do "Sim" no referendo de 16 de abril, com o qual Ankara pretende aumentar os poderes presidenciais.

* AFP