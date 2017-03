Alemanha, Espanha, França e Itália discutem futuro da União Europeia em Versalhes

Europa 06/03/2017 | 11h01 Atualizada em

França, Alemanha, Espanha e Itália discutem, nesta segunda-feira, em Versalhes, o futuro da União Europeia a partir do conceito de uma Europa "em várias velocidades". A minicúpula tenta reforçar o projeto europeu, ameaçado pelo Brexit e pelo avanço do populismo.

A reunião conta com o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel, e os chefes de governo espanhol e italiano, respectivamente, Mariano Rajoy e Paolo Gentiloni.

— A ideia consiste em dar um impulso político quádruplo — explicou uma fonte diplomática francesa.

A reunião dos quatro países ocorre antes que da cúpula relativa ao 60º aniversário do Tratado de Roma. Nela, deve se dar início a uma nova etapa na construção política europeia, a partir do dia 25 de março, na capital italiana.

Para superar os obstáculos relativos a uma União Europeia de 27 Estados e as reticências de alguns membros, principalmente do leste europeu, os países que anseiam por acelerar a integração poderão formar grupos mais reduzidos com intuito de evoluir a respeito de determinados assuntos prioritários para o crescimento, como as questões sociais, a proteção às fronteiras e a defesa.

A ideia de uma Europa em várias velocidades não é novidade, e já é perceptível por meio do espaço Schengen e da zona do euro.

Os dirigentes que participarão da minicúpula não farão nenhum anúncio oficial após a reunião, por temerem que alguns países membros, principalmente os do leste europeu, sintam-se desconsiderados.