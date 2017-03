Além da China, Egito retoma compra de carnes do Brasil

Repercussão da Carne Fraca 25/03/2017 | 14h02 Atualizada em

O ministério da Agricultura informa que o Egito também voltou atrás e vai voltar a comprar carnes do Brasil. Tanto os embarques da China quanto do Egito serão retomados na próxima semana, afirma o superintendente do Ministério da Agricultura em Santa Catrina, Jacir Massi. As informações são da colunista de Economia do Diário Catarinense, Estela Benetti.



A movimentação desses países acontece devido à repercussão da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investiga a cadeia produtiva do Brasil. Antes da China e do Egito, o Chile também havia recuado na restrição do veto à carne brasileira, conforme noticiou o jornal Folha de São Paulo. A compra está suspensa somente se feita de um dos 21 estabelecimentos que tiveram a licença de exportação suspensa pelo governo federal.

Os Estados Unidos, por sua vez, informaram que não devem bloquear as importações de carne do Brasil por causa de preocupações surgidas por um suposto esquema de corrupção envolvendo autoridades sanitárias e frigoríficos. Esse tipo de atitude, alertou o indicado para ocupar o posto de secretário da Agricultura daquele país, Sony Perdue, poderá resultar em futuras retaliações comerciais por parte do Brasil e também de outros países.

No final da manhã deste sábado, 2 mil pessoas protestaram em Chapecó em apoio à cadeia produtiva catarinense.

Leia também:

Do campo ao prato: como funciona a indústria da carne em SC

As ameaças da Carne Fraca para Santa Catarina

"Vamos ficar mais seguros do que estávamos", diz pesquisadora do Instituto de Tecnologia de Alimentos

China retoma importação de carne brasileira na segunda-feira, diz jornal