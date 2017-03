Agenda de Temer prevê eventos em Palhoça e Ituporanga na sexta-feira

Visita presidencial 14/03/2017 | 11h05 Atualizada em

Michel Temer (PMDB) estará em Santa Catarina pela primeira vez como presidente da República nesta sexta-feira. A agenda do Palácio do Planalto prevê a participação dele em dois eventos diferentes, em Palhoça, na Grande Florianópolis, e em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí.

O primeiro ato será a inauguração do Residencial Alexandre Coelho, no Bairro Guarda do Cubatão, em Palhoça, às 10h. O condomínio foi concluído dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, e tem 480 apartamentos. As famílias já receberam as chaves das unidades e fazem as últimas adaptações antes da entrega oficial que ocorre na sexta. Além de Temer, estará no evento o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi.

Ao fim da cerimônia, a comitiva deve ir de helicóptero para o Alto Vale. A intenção do governo do Estado é que Temer sobrevoe o Rio Itajaí-Açu para conhecer o local e ser informado da necessidade de novos investimentos para a diminuição de enchentes na região.

À tarde, às 13h, está prevista a presença do presidente da República, na barragem de Ituporanga. Ele participa da inauguração da sobrelevação da estrutura. O ato também servirá para inaugurar a sobrelevação da barragem de Taió, também no Alto Vale.

Em Ituporanga, o ato ocorrerá no mirante da estrutura, onde será montada uma tenda. O cerimonial prevê o discurso do prefeito da cidade, Osni Francisco de Fragas (PSDB), do secretário de Estado de Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, do ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, do governador Raimundo Colombo e do presidente Temer.

A previsão é que o ato dure uma hora e meia. Depois disso, Temer retorna de helicóptero até Florianópolis, onde embarca para Brasília.

Leia também:

Transport coletivo será paralisado às 16h de quarta-feira em Florianópolis