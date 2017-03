Adolescente morre durante brincadeira com arma em Criciúma

Sul do Estado 27/03/2017 | 08h51 Atualizada em

Uma adolescente de 15 anos morreu baleada neste domingo enquanto brincava com uma arma em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. Conforme a Polícia Militar, um amigo da garota relatou que a jovem fez duas tentativas de disparo e na terceira foi atingida por um tiro na cabeça, no que é conhecido como "roleta-russa" — quando é deixada apenas uma bala no tambor de um revólver, se aponta a arma para alguém e se aperta o gatilho sem saber a posição exata da bala. As informações são do G1 SC.

O menino é vizinho de condomínio da adolescente, no bairro Mãe Luzia, e informou à PM que os dois estavam sozinhos em casa quando a garota apareceu com um revólver calibre .38. Segundo a polícia, a arma tinha numeração raspada e pertencia ao padrasto da jovem. Ele não havia sido localizado até a manhã desta segunda.

A mãe da jovem entrou em estado de choque ao chegar em casa e não conseguiu dar depoimento aos policiais. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi ao local e a Polícia Civil deve investigar o caso e a versão do garoto. O padrasto da adolescente deve responder por porte ilegal de arma.

