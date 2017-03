Acordo para retirar moradores de 4 localidades cercadas na Síria

Beirute 29/03/2017 | 10h05

Quatro localidades da Síria cercadas pelas forças do regime ou por rebeldes serão evacuadas em breve, após o mais recente de uma série de acordos para acabar com os cercos que afetam a população.

Também nesta quarta-feira, um atentado em Homs, cidade controlada pelo regime de Bashar al-Assad, matou cinco civis em um ônibus.

Com o acordo concluído na terça-feira à noite, milhares de pessoas deixarão, a partir de 4 de abril, Zabadani e Madaya, duas localidades da província de Damasco, cercadas pelas forças do regime e seus aliados.

Ao mesmo tempo, milhares de moradores sairão de Fua e Kafraya, dua localidades xiitas pró-regime na província de Idlib (noroeste), cercadas pelos rebeldes, informou a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

De acordo com o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman, o acordo foi negociado por Catar, que apoia os rebeldes, e Irã, principal aliado regional do regime sírio. Os islamitas rebeldes da província de Idlib assinaram o pacto.

Desde o início do conflito sírio em 2011 foram organizadas várias operações de retirada, principalmente nos redutos insurgentes asfixiados pelos cercos, enquanto o governo prega o que chama de acordos de "reconciliação local" para derrotar os rebeldes.

A ONU expressou em várias oportunidades preocupação com a situação humanitária nas quatro localidades, que já foram incluídas em um acordo em 2015. Em fevereiro, as Nações Unidas advertiram que 60.000 pessoas corriam perigo, enquanto as últimas entregas de ajuda humanitária aconteceram em novembro.

"Não se espera que as retiradas comecem antes de 4 de abril, mas, como medida de boa vontade, um cessar-fogo entrou em vigor nas cidades durante a noite", declarou Rahman, antes de afirmar que a região está "em calma".

O Crescente Vermelho sírio confirmou que participará nas operações de retirada de moradores, sem revelar detalhes.

O novo acordo prevê ainda a libertação pelo governo de 1.500 prisioneiros detidos por razões políticas desde o início da revolta há seis anos.

Organizações de defesa dos direitos humanos acusam o regime sírio de ter torturado e executado milhares de detentos nas prisões e centros de inteligência.

Mais de 320.000 pessoas morreram e milhões de sírios foram obrigados a abandonar suas casas desde o início do conflito no país. Os diversos diálogos de paz organizados pela ONU não conseguiram apresentar uma solução para a guerra.

Na frente norte de batalha, as Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança árabe-curda apoiada pelos Estados Unidos, prosseguiam com a ofensiva rumo à cidade de Raqa, um reduto do grupo Estado Islâmico (EI).

A campanha se concentra na represa estratégica de Tabqa, a maior da Síria, sob controle do EI, onde uma equipe de engenheiros precisa realizar trabalhos urgentes de manutenção.

Situada no rio Eufrates, a estrutura ameaça ceder, o que provocaria importantes inundações.

* AFP