Ações da Caterpillar em queda por investigação federal nos EUA

Nova York 03/03/2017 | 06h20

Investigadores federais realizaram uma operação de buscas em prédios da Caterpillar, incluindo a sede, o que provocou a forte queda das ações do peso pesado da indústria americana.

Os agentes compareceram a três instalações dentro e nas proximidades da sede central da Caterpillar em Peoria, no estado de Illinois, "para executar uma ordem de busca e apreensão", informou a empresa em um comunicado.

"A Caterpillar está cooperando", completa a nota.

A empresa indicou que a operação parece estar vinculada a uma investigação em curso sobre sua filial suíça, CSARL.

A CSARL foi objeto em abril de 2014 de uma investigação e de audiências no Senado americano, durante as quais foi afirmado que a Caterpillar prosseguia com as grandes operações nos Estados Unidos e que sua comparativamente pequena unidade na Suíça não tinha "nenhum outro propósito de negócios que não fosse evitar impostos".

Um relatório do Senado destacou que a Caterpillar transferiu para a CSARL rendimentos tributáveis de mais de 8 bilhões de dólares, o que permitiu que a empresa evitasse pagar US$ 2,4 bilhões de impostos nos Estados Unidos.

As ações da Caterpillar, que fabrica equipamento industrial usado na construção civil, mineração e no setor de petróleo, registraram queda de 4,3%, a 94,36 dólares, na Bolsa de Nova York.

* AFP