Acidente na SC-160, em Pinhalzinho, deixa um morto e três feridos

No sábado 12/03/2017 | 10h56 Atualizada em

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente na SC-160, em Pinhalzinho, no Oeste catarinense, às 23 h deste sábado.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Pinhalzinho, o Gol com placa de Faxinal dos Guedes bateu em uma árvore, na altura do km 69, e depois capotou às margens da rodovia. No veículo havia quatro ocupantes da cidade de Saudades.



Claudecir Bello, de 35 anos, morreu no local. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital de Pinhalzinho. Por causa da gravidade dos ferimentos, uma das vítimas, um homem de 33 anos, foi transferida para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó.

Com informações do G1 SC.