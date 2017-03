Acidente de ônibus na China deixa 10 mortos e 38 feridos

Mundo 03/03/2017 | 01h57 Atualizada em

Dez pessoas morreram e 38 ficaram feridas na colisão de um ônibus com um caminhão de cimento no sudoeste da China. A batida ocorreu na noite de quinta-feira, na província de Yunnan, na zona de fronteira com Mianmar (antiga Birmânia), segundo a agência de notícias Nova China (Xinhua).



Nove pessoas morreram no local e uma a caminho do hospital. Em 2015 ocorreram mais de 180 mil acidentes de trânsito na China, com a morte de 58 mil pessoas.



