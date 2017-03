Acidente de helicóptero deixa 5 mortos na Turquia

Istambul 10/03/2017 | 11h47

Ao menos cinco pessoas morreram em um acidente de helicóptero nesta sexta-feira em Istambul, quatro delas russas, segundo os meios de comunicação turcos, que informaram que o acidente ocorreu devido à má visibilidade.

"Segundo as primeiras confirmações, cinco pessoas morreram", declarou o governador de Istambul, Vasip Sahin, às televisões turcas no local do incidente, acrescentando que a aeronave, do tipo Sikorsky S-76, decolou do aeroporto internacional Ataturk com sete pessoas a bordo.

Quatro russos e um dirigente do conglomerado Eczacibasi estavam a bordo do helicóptero, indicou seu presidente, Bulent Eczacibasi, além dos dois pilotos. O paradeiro das outras duas pessoas até o momento é desconhecido.

O acidente ocorreu em Buyukçekmece, a oeste de Istambul.

Embora as causas da queda da aeronave ainda não tenham sido determinadas oficialmente, algumas testemunhas citadas pelos meios de comunicação turcos afirmam que o helicóptero se chocou contra uma antiga torre de televisão.

* AFP