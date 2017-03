Acidente com avião deixa 37 feridos no Sudão do Sul

Juba 20/03/2017 | 16h33

Um avião que transportava 45 pessoas sofreu um acidente ao aterrissar na cidade de Wau, noroeste do Sudão do Sul, fazendo ao menos 37 feridos, informaram fontes do aeroporto e oficiais.

"As ambulâncias transportaram a maioria dos passageiros do aeroporto ao hospital. Temos 37 passageiros que estão recebendo cuidados médicos", declarou à AFP o ministro de informação do Estado de Wau, Bona Gaudensio.

A fonte não entrou em detalhes a respeito dos demais passageiros, mas assegurou não haver vítima fatal do acidente com a aeronave da companhia South Supreme Airlines.

"O tempo estava ruim. A visibilidade não estava boa e o avião saiu da pista de aterrissagem e sofreu um acidente", afirmou um engenheiro do aeroporto de Wau, Paul Charles.

"Algumas pessoas conseguiram deixar o avião por conta própria, enquanto outras precisaram ser retiradas", informou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião parcialmente destruído e fumegante, com o logo da companhia aérea local.

"Havia 40 passageiros e cinco membros da tripulação a bordo", afirmou Gabriel Ngang, diretor da companhia aérea. O avião voava da capital, Juba, a Wau, acrescentou.

* AFP