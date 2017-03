Abe convida UE a "cooperar" também com os Estados Unidos

Bruxelas 21/03/2017 | 12h21

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe convidou nesta terça-feira a União Europeia, durante uma visita a Bruxelas, a "cooperar com Estados Unidos" para defender junto a seu país o "livre-comércio" no mundo.

"Diante de preocupações há uma forte tendência que Japão e UE cooperem também com os Estados Unidos para dar ao mundo um modelo de livre-comércio", declarou.

Abe se encontra em Bruxelas para reunir-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o do Conselho Europeu, Donald Tusk, para apoiar o acordo de livre-comércio com a UE.

Em relação a esse acordo, Abe pediu que fosse fechado "o mais rápido possível". Juncker disse esperar que isso aconteça em 2017.

* AFP