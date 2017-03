A ciência revela o grande apetite das aranhas

Paris 15/03/2017 | 20h05

As aranhas de todo o mundo comem de 400 a 800 milhões de toneladas de insetos por ano, o equivalente à quantidade de carne e peixe consumida pelos humanos no mesmo período, segundo um estudo publicado na terça-feira.

Na primeira análise desse tipo, os pesquisadores reuniram dados de 65 estudos anteriores para estimar um total de 25 milhões de toneladas métricas de aranhas existentes no planeta Terra.

Levando em conta a quantidade de alimentos que as aranhas precisam para sobreviver, a equipe então calculou a média anual de insetos e outros invertebrados ingeridos por essas criaturas de oito patas.

"Nossas estimativas (...) sugerem que a matança anual de presas da comunidade global de aranhas está na faixa de 400 a 800 milhões de toneladas métricas", escreveram os cientistas em um artigo publicado na revista The Science of Nature.

O estudo revela o quão grande é o papel das aranhas no controle de pestes e animais portadores de doenças, especialmente em florestas e pastagens onde a maioria delas vive.

"Esperamos que essas estimativas e sua magnitude chamem a atenção do público e aumentem a apreciação do papel global importante das aranhas", disseram os autores do estudo.

Para comparação, o estudo aponta que os humanos consomem cerca de 400 milhões toneladas de carne e peixe por ano, enquanto as baleias se alimentam de 280 a 500 milhões de toneladas de frutos do mar e as aves marinhas, de cerca de 70 milhões de toneladas.

Existem cerca de 45.000 espécies conhecidas de aranhas, todas elas carnívoras.

Esses animais podem viajar para longe para conseguir alimento, mudando de um lugar para outro pendurados em seus fios de seda, que permitem que se movimentem por 30 quilômetros em apenas um dia.

Aranhas podem ser encontradas em qualquer lugar, do Ártico aos desertos mais áridos, em cavernas, costas, dunas de areia e planícies de inundação, segundo os autores.

Além de serem ótimas caçadoras, as aranhas desempenham outro grande papel: o de alimento.

Mais de 8.000 espécies de aves, outros predadores e parasitas se alimentam exclusivamente de aranhas, segundo os pesquisadores.

