92,2 mil assinam o projeto das 10 Medidas Contra a Corrupção em SC

Ao todo, 92.213 catarinenses assinaram a favor do projeto de iniciativa popular chamado "10 Medidas Contra a Corrupção", de autoria do Ministério Público Federal (MPF). Comparado com o total de 4,8 milhões eleitores no Estado, o número de assinaturas foi considerado "bastante expressivo" pela Procuradoria da República em Santa Catarina. No Brasil, o abaixo-assinado teve, até a última segunda-feira, o apoio de 2,1 milhões de pessoas.

O Sul foi a segunda região com o maior número de assinaturas, 471,5 mil (21,5% do total), ficando atrás apenas do Sudeste, que somou o apoio de cerca de 824,5 mil nomes.

O abaixo-assinado foi necessário porque em dezembro do ano passado, logo após ser aprovado pela Câmara, teve a tramitação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A justificativa do ministro responsável, Luiz Fux, é de que as alterações feitas pelos deputados no Projeto de Lei 4850/16 não atendem ao rito específico exigido nas propostas de iniciativa popular, como é o caso. Entre as mudanças feitas, está o aumento da punição a juízes e procuradores por abuso de autoridade, conforme explica a assessoria da Casa.

O pacote de medidas contra a corrupção, encaminhado em março de 2016 pelo MPF à Câmara, era uma proposta de iniciativa popular, mas acabou tramitando como projeto de lei. Segundo informações da assessoria da Casa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), teria firmado um acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) para fazer a contagem formal das assinaturas e a conferência dos dados cadastrais. No fim, a Secretaria-Geral da Mesa afirmou que as assinaturas não seriam conferidas, apenas feita a contabilidade dos nomes que tinham números de documento associados.

Apesar do impasse, Maia teria dito que após a confirmação das assinaturas, deve consultar a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para decidir qual será o rito de tramitação do projeto. Uma das possibilidades é que o texto retorne do ponto de onde parou e seja reencaminhado ao Senado.



Estados com maior número de assinaturas

1º - São Paulo - 493.964

2º - Paraná - 311.176

3º - Distrito Federal - 296.698

4º - Minas Gerais - 145.324

5º - Rio de Janeiro - 138.833

6º - Santa Catarina - 92.213



