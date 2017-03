Conflito 01/03/2017 | 10h23 Atualizada em

Cerca de 26 mil iraquianos fugiram da zona oeste de Mossul durante os dez primeiros dias da operação iniciada pelas forças do país, em 19 de fevereiro, para expulsar o grupo Estado Islâmico (EI) da cidade. O balanço foi divulgado pelo ministro Jasem Mohamed al Jaf, responsável pelos deslocados e migrações no Iraque.

O número de deslocados, no entanto, representam uma pequena parte dos 750 mil habitantes da parte oeste da segunda cidade do Iraque, de acordo com as organizações humanitárias.

