2,5 mil pessoas abandonam planos de saúde em SC em fevereiro

14/03/2017

Santa Catarina teve uma queda de 2,5 mil usuários nos planos de saúde no mês de fevereiro, o que representa 0,17% de decréscimo. Essa é a terceira diminuição consecutiva do Estado – de dezembro de 2016 a fevereiro de 2017. SC está na contramão do restante do país, já que no Brasil houve um aumento de 0,3% no número de usuários no último mês. Na comparação com janeiro, apenas Acre, Rondônia e Santa Catarina tiveram decréscimo nos números.

Os dados parciais foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nesta segunda-feira. Segundo as informações disponibilizadas, houve um crescimento de cerca de 144 mil beneficiários em planos de assistência médica e de 143,1 mil beneficiários em planos exclusivamente odontológicos no país em fevereiro.

O superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), Luiz Augusto Carneiro, faz um ressalva e defende que os dados devem ser analisados na variação de 12 meses, porque "a variação mensal costuma ser imprecisa, pois além de ignorar comportamentos sazonais, os dados costumam ser corrigidos depois pela ANS".

O mercado brasileiro de planos de saúde encerrou fevereiro com 47,7 milhões de beneficiários, o que representa uma retração de 2,65% ou a perda de 1,3 milhão de vínculos na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Santa Catarina, no mesmo período, perdeu 9,3 mil usuários ou 0,63% de queda,. Atualmente, são 1,47 milhão de beneficiários catarinenses em planos de saúde. A parte mais representativa são os planos coletivos e empresariais, que respondem por 87% dos contratos no Estado.



