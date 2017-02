"Zagueiro-lateral" do Figueirense é elogiado e ganha confiança do treinador

No caminho! 02/02/2017 | 18h26 Atualizada em

Ele é zagueiro de origem, mas tem quebrado um galho e tanto na lateral esquerda do Figueirense. Aos 20 anos, Henrique Trevisan vem ganhando cada vez mais espaço no clube que começou a defender quando estava na categoria infantil. Nesse período, foi convocado para a seleção brasileira sub-20 e também para auxiliar nos treinos da principal, sob o comando de Tite, em outubro do ano passado. A experiência adquirida ao jogar ao lado de ídolos e jogadores referência, tem ajudado Trevisan a desempenhar um bom papel pelo Furacão.

No ano passado, o atleta atuou duas vezes como titular do time, pela Primeira Liga (contra o Atlético-MG) e Campeonato Brasileiro da Série A (contra o Sport). Nesta temporada, a oportunidade surgiu após Marlon se lesionar. O atleta que chegou ao clube em 2016 sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, que na linguagem médica se diz de "grau 2", que o deixará de quatro a seis semanas fora de combate. A atuação de Trevisan na derrota para o Brusque e, depois, no empate com o Joinville, pelo Estadual, apesar dos resultados, agradaram ao técnico Marquinhos Santos.

O Figueirense já anunciou a contratação de um novo lateral-esquerdo, o experiente João Paulo, de 30 anos, com passagem por clubes tradicionais do país e também pelo rival Avaí. apesar disso, o comandante alvinegro disse que ele terá que brigar por espaço.

- O Henrique é um jogador que no ano passado teve oportunidades com a Seleção Brasileira e, conversando com a CBF, eu sobe que ele atuou tambem como lateral. E venho trabalhando isso com ele desde o ano passado. Vem cumprindo muito bem neste início de temporada, na ausência do Marlon. O Guilherme Morassi (jogador da base alvinegra) infelizmente não aproveitou a oportunidade, mas não podíamos arriscar como fizemos os dois jogos. O João foi contratado e, dentro de oportunidade, se corresponder, vai brigar pela posição - disse o treinador alvinegro.

João Paulo ainda está passando por avaliações físicas, clínicas e a tendência é que esteja em condições de atuar daqui a 15 dias, de acordo com Marquinhos Santos.

O Alvinegro volta a jogar pelo Catarinense neste sábado, às 17h, contra o Inter de Lages. A partida será no Estádio Orlando Scarpelli. O time da Capital ainda não venceu no torneio.

