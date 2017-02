Wall Street segue sua festa e Dow Jones soma outro recorde

Nova York 27/02/2017 | 20h22

O índice industrial Dow Jones acumulou seu 12º recorde consecutivo, nesta segunda-feira (27), em mais um dia de ganhos para Wall Street.

O Dow Jones subiu 0,08%, a inéditos 20.837,44 pontos; o Nasdaq avançou 0,28%, nas 5.861,90 unidades; e o S&P ganhou 0,10%, atingindo uma pontuação sem precedentes de 2.369,73 unidades.

Os investidores contêm seu ânimo, porém, à espera de que o discurso do presidente Donald Trump pela primeira vez ao Congresso lhes dê sinais concretos sobre seu plano de estímulo à economia.

O analista Peter Cardillo, da First Standard Financial, disse que continua sendo grande o entusiasmo com os planos fiscais de Trump e que os dados econômicos do dia não sensibilizaram os investidores.

"Este é um mercado estimulado pelo projeto de política econômica de Trump e é difícil saber exatamente quando vai parar", disse Cardillo à AFP.

"Até agora isso não aconteceu, porque cada vez que o mercado tenta fazer uma pausa, os investidores voltam à carga", acrescentou.

O mercado de títulos retrocedeu. Às 18h30 (horário de Brasília), o rendimento dos bônus do Tesouro com vencimento para dez anos subia a 2,366%, contra 2,316% de sexta-feira, e o dos bônus para 30 anos aumentava a 2,987% contra os 2,951% anteriores.

