Wall Street fecha em alta e Nasdaq fica perto de novo recorde

Wall Street fechou com modestas altas nesta terça-feira (7), com seu índice Nasdaq chegando perto de um novo recorde, apesar do movimento hesitante das ações das petroleiras e da General Motors.

O índice industrial Dow Jones ganhou 0,19%, situando-se nas 20.090,29 unidades. O Nasdaq também avançou 0,19%, para um fechamento recorde, em 5.674,22 pontos. O S&P 500 subiu 0,02%, nos 2.293,08 pontos.

Analistas disseram que os ganhos superam as expectativas, o que é um sintoma de melhora da economia dos Estados Unidos.

O economista Chris Low, da FTN Financial, advertiu, porém, que está se "desvanecendo" o entusiasmo deflagrado com as principais propostas do presidente Donald Trump.

Os ganhadores do dia incluíram Apple, IBM e Boeing, que fecharam com perto de 1%, ou mais. Já as empresas de energia caíram junto com o preço do petróleo: a Chevron perdeu 1,4%, e a Devon Energy, 2,5%.

A General Motors recuou 4,7%, devido a seus custos elevados.

O mercado de títulos subia. O rendimento dos bônus do Tesouro com vencimento para dez anos caía para 2,392%, contra os 2,416% da véspera, e o dos bônus para 30 anos caía para 3,024%, contra os 3,055% anteriores.

