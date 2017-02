Wall Street cai, e Dow Jones corta série histórica de recordes

Nova York 28/02/2017 | 19h59

Wall Street recuou nesta terça-feira (28), horas antes do discurso sobre o Estado da União do presidente Donald Trump, enquanto o índice industrial Dow Jones encerrou uma série histórica de 12 fechamentos recordes.

O Dow caiu 0,12%, nos 20.812,24 pontos; o Nasdaq perdeu 0,62%, nas 5.825,44 unidades; e o S&P 500 recuou 0,61%, nas 2.363,64 unidades.

As ações do setor varejista sofreram fortes perdas, depois de resultados ruins e das perspectivas da loja de departamentos Target, cuja ação perdeu 12,6%. Já o WalMart perdeu 1,1%. Best Buy e Macy's também registraram quedas.

Apesar do recuo nesse setor, a organização Conference Board informou que a confiança dos consumidores alcançou, em janeiro, seu melhor valor em 15 anos.

Agora, a atenção dos analistas se volta para o discurso de Trump esta noite no Congresso. A expectativa é que seja possível encontrar, enfim, sinais específicos sobre sua política econômica.

O mercado de títulos cedia. Às 18h20 (horário de Brasília), o rendimento dos bônus do Tesouro para dez anos subia 2,389% contra os 2,366% de segunda-feira, e o dos bônus para 30 anos aumentava 2,992% contra os 2,987% anteriores.

jmb/dw/gm/nk/tt