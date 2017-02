Nova York 14/02/2017 | 11h58

Wall Street abriu em baixa nesta terça-feira: o Dow Jones caiu 0,15% e o Nasdaq 0,13%.

Wall Street teve três sessões consecutivas de recordes, com um mercado entusiasmado com a promessa do presidente americano Donald Trump de cortar impostos. O índice industrial Dow Jones subiu 0,70% e o Nasdaq, 0,52%.

* AFP