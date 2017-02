Nova York 13/02/2017 | 12h06

Wall Street bateu novo recorde na abertura desta segunda-feira, mantendo impulso após medidas econômicas anunciadas por Washington: o Dow Jones subiu 0,31% e o Nasdaq, 0,33%.

A Bolsa de Nova York já havia batido recordes na sexta-feira, estimulada pela promessa do presidente americano, Donald Trump de uma próxima reforma fiscal: o índice Dow Jones Industrial Average fechou com um aumento de 0,48% e o Nasdaq com um de 0,33%.

* AFP