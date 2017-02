Wagner aparece no BID e está liberado para estrear pelo Vasco

Pronto 09/02/2017 | 15h59 Atualizada em

Após muito demora, finalmente Wagner está livre para estrear pelo Vasco. Anunciado pelo clube há quase um mês, o meia aguardava os documentos de sua transferência da China para ser regularizado na CBF.

Nesta quinta-feira, seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação e ele está apto para jogar pela equipe cruz-maltina.

Apesar da regularização, Wagner não estará em campo na estreia do time na Copa do Brasil, contra o Santos do Amapá, nesta tarde. Como sua situação ainda estava indefinida, o jogador sequer viajou com o grupo para Natal, onde será realizado o duelo.



Entretanto, domingo, contra o Volta Redonda, o apoiador estará disponível para ser utilizado pelo técnico Cristóvão Borges.