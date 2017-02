Vulcão de Fogo entra em erupção e cinzas ameaçam Cidade da Guatemala

Cidade da Guatemala 25/02/2017 | 12h39

O vulcão de Fogo, perto da Cidade da Guatemala, registrou neste sábado uma potente erupção com rios de lava e colunas de cinzas que afetam ao menos cinco comunidades e podem chegar à capital, informou a Defesa Civil.

"Foram observadas explosões moderadas e fortes que geram colunas de cinzas até 5.000 metros acima do nível do mar. (...) Pelo vento variável poderia haver presença de partículas finas no sul da capital", disse à AFP o porta-voz da Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), David de León.

O vulcão, de 3.763 metros de altura, está localizado cerca de 35 km ao sul da capital guatemalteca. Esta é sua segunda erupção neste ano.

O porta-voz disse que os municípios de Villa Nueva e Amatitlán, na fronteira com o sul da capital, também podem ser afetados.

"Existe a possibilidade, segundo as variações do vento, de que (as cinzas) cheguem à Cidade da Guatemala nas próximas horas, como se observa no mapa de dispersão de cinzas", detalhou um boletim do Instituto de Vulcanologia, acrescentando que as colunas já alcançam uma distância de 20 km do cone vulcânico.

A entidade indicou, ainda, que até agora foram registrados três fluxos de lava: o primeiro, de 1.200 metros de comprimento, o segundo, de 1.600 e o terceiro, de 1.300.

* AFP