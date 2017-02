Volante Luan desfalca o Avaí na estreia da Copa do Brasil

Baixa no Leão 13/02/2017 | 17h53 Atualizada em

O técnico Claudinei Oliveira terá, pelo menos, uma baixa para o confronto de estreia do Avaí na Copa do Brasil. O volante Luan se machucou no empate por 0 a 0 com o Joinville e não deve atuar no duelo desta quarta-feira, 19h15min, em Cariacica, no Espírito Santo. Para o lugar dele, a tendência é que Caio César seja o substituto. No jogo de domingo, foi esta a opção do treinador do Leão. Luan esteve em campo em todos os jogos do Leão da Ilha neste Estadual.



O atacante Denilson, que se recupera de uma fratura em um dedos da mão também é dúvida, mas será reavaliado pelo departamento médico do clube.

Outro desfalque, mas pelo Campeonato Catarinense, é do lateral-esquerdo Capa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

