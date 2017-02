Vizinhos da Ponte Hercílio Luz se preparam para sair de casa durante operação do fim de semana

Infraestrutura 10/02/2017 | 15h29 Atualizada em

Iguatemi Fontes, 69 anos, está preparado para deixar sua casa à margem da baía norte, em Florianópolis, e passar uma noite no Hotel Floph, no Centro. Vizinho da Ponte Hercílio Luz, o morador é uma das 29 pessoas que precisará deixar as residências que ficam embaixo da estrutura para a primeira parte da etapa mais importante da reforma do cartão-postal. Durante a transferência de carga do vão central, nove residências serão desocupadas.

A grande maioria dos moradores ficará no hotel entre a tarde deste sábado e a manhã de domingo. A estada será custeada pelo Departamento de Infraestrutura do Estado (Deinfra), responsável pela obra. Apenas uma família optou por outra alternativa. O morador pediu à autarquia R$ 250, valor que usará para colocar gasolina e levar as seis pessoas da família para visitar parentes em outra cidade.

Nesta sexta-feira, os moradores começavam a se mobilizar. Iguatemi, por exemplo, ainda sabia o que fazer com Figueirinha, cachorro que ganhou dos netos. Pensava em levar para um hotel canino. O certo é que ele não deixará o mascote sozinho durante o tempo em que ficará fora de casa. Além disso, o pescador sabe que precisa se prevenir:

— Com medo não estou, mas tem que prevenir. Vou sair e quando voltar espero que minha casinha esteja em pé. Mas acredito que não vai cair, agora parece que a obra vai andar.

Agentes da Defesa Civil estiveram nesta sexta nas casas para repassar as últimas orientações aos moradores. O aviso é de que uma van irá buscá-los no sábado à noite nas casas e depois os trará de volta no domingo de manhã. A diária no hotel é válida entre o meio-dia deste sábado e o meio-dia de domingo.

Vizinho de Iguatemi, o empresário Claudio Schmitz mantém uma preocupação em comum com o pescador. Ainda não havia decidido o que fazer com o cachorro Tumi, companheiro que adotou há três meses. Nos últimos dias, Schmitz teve que cancelar os agendamentos de turistas que haviam reservado quarto na pousada que administra na casa onde mora à margem da baía Norte.

Mesmo temendo que algo possa ocorrer durante a transferência de carga, ele acredita no trabalho dos engenheiros:

— Medo um pouco a gente sempre tem. Mas tem muita tecnologia e a gente espera que dê tudo certo.

Trânsito será fechado às 22h na Beira-Mar





A transferência de carga vai fechar as avenidas Beira-Mar Norte e Beira-Mar Continental entre as 22h de sábado e as 8h de domingo. Policiais também vão fazer as barreiras para fechar o trânsito. As opções para quem entra na Ilha com sentido Centro e Norte serão o acesso pela Avenida Mauro Ramos ou pelo túnel Antonieta de Barros.

Já quem está na Beira-Mar Norte e vai sair da Ilha, deve acessar a Rua Alves de Brito ou optar pela Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal, que dará acesso ao túnel. No Continente, a Beira-Mar ficará toda fechada, por isso a opção para entrar no bairro Estreito é pela rua Fúlvio Aducci.





A capitania dos Portos fechará o tráfego de embarcações nas proximidades da ponte entre as 22h de sábado e as 9h de domingo. A Marinha deixará três embarcações perto das pontes Hercílio Luz e Colombo Salles para evitar a aproximação de qualquer embarcação não autorizada.



