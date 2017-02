Para os cinéfilos 22/02/2017 | 09h00 Atualizada em

Crítico de cinema e colunista do Diário Catarinense, Andrey Lehnemann, faz as apostas de quem deve vencer em cada categoria na premiação mais esperada do cinema mundial. A cerimônia da 89ª edição do Oscar será neste domingo, 26, com apresentação de Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!).



Veja:

Leia também:

Oscar 2017: "La La Land" domina principais categorias da maior premiação do cinema