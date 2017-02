Veja os ganhadores da 37ª edição dos Brit Awards

Londres 22/02/2017 | 20h10

David Bowie, falecido em janeiro de 2016, foi o grande vencedor da 37ª edição dos Brit Awards, os principais prêmios da indústria fonográfica britânica, distribuídos nesta quarta-feira em Londres.

Veja a lista de premiados:

Melhor artista masculino britânico: David Bowie

Melhor artista feminina britânica: Emeli Sande

Melhor grupo britânico: The 1975

Artista revelação: Rag 'N' Bone Man

Melhor canção britânica: "Shout Out To My Ex", de Little Mix

Melhor álbum britânico : "Blackstar", de David Bowie

Melhor artista masculino internacional: Drake

Melhor artista feminina internacional: Beyoncé

Melhor grupo internacional: A Tribe Called Quest

Melhor videoclipe britânico: "History", de One Direction

* AFP