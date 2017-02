Veja oito dicas para se prevenir de assaltos ao sair de bancos e lotéricas com dinheiro

Segurança 14/02/2017 | 14h03 Atualizada em

A liberação das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de ajudar no pagamento de dívidas e investimentos, exige dos contribuintes medidas de segurança. Como alguns valores podem ser retirados em espécie diretamente em caixas eletrônicos, medidas básicas ajudam a evitar a ação dos assaltantes.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as contas inativas com saldo até R$ 1,5 mil poderão ser sacadas no autoatendimento do banco apenas com senha do Cartão do Cidadão. Para valores entre R$ 1,5 mil e R$3 mil será necessário que o trabalhador possua o Cartão do Cidadão e senha para pagamentos no autoatendimento. A Caixa ainda disponibiliza o saque de até R$ 3 mil em lotéricas e correspondentes do serviço Caixa Aqui.

Veja abaixo as dicas da Polícia Militar:

— Se possível, vá ao banco acompanhado de alguém da sua confiança



— Nunca conte dinheiro em público. Se houver necessidade disso, faça em local reservado da agência



— Evite criar uma rotina, frequentando a agência bancária sempre nos mesmos horários

— Quando usar o caixa, prefira os existentes em mercados e shoppings, onde há mais segurança e movimentação

— Não comente com estranhos sobre a operação que realizou ou realizará



— Não peça, nem aceite ajuda de estranhos. Procure, sempre, a ajuda de um funcionário identificado do banco

— Desconfie de pessoas que fiquem por longo período dentro das agências sem realizar qualquer operação

— Antes de sacar, observe o ambiente. Se avistar alguém suspeito nos arredores ou dentro da agencia, desista e avise a gerência, o vigilante ou a PM através do 190