Vasco faz oferta por Paulão, mas Zago garante que zagueiro fica

Mercado 09/02/2017 | 15h53 Atualizada em

A vitória do Inter sobre o Fluminense pode ter sacramentado a permanência de mais um zagueiro no elenco colorado para 2017: Paulão. Vaiado pela torcida no começo do jogo, ele saiu de campo aplaudido, devido ao bom rendimento ao lado de Klaus, e elogiado pelo técnico Antônio Carlos Zago. O Inter tem até o final da tarde dessa quinta-feira para aceitar uma oferta de empréstimo do Vasco, mas os cariocas deverão receber um "não" da direção colorada.

Com poucos recursos em caixa, o Vasco desejaria bancar apenas 60% dos vencimentos de Paulão (ganha R$ 250 mil no Inter), mas Zago pediu a permanência do jogador.

– Quem não foi bem no ano passado foi o ataque do Inter. A defesa foi a sétima melhor do Brasileirão. Paulão é um jogador que vai ficar no Inter. Neste ano, fez duas ótimas apresentações, vou utilizá-lo sem receio porque é um jogador que cumpre com o que eu quero – disse o treinador do Inter.



As inscrições para o Campeonato Carioca se encerram ao final dessa quinta-feira. Se depender de Zago, Paulão fica.