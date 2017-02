Ultradireitista holandês ataca 'escória marroquina' em início de campanha

Spijkenisse 18/02/2017 | 13h15

O deputado holandês da extrema-direita Geert Wilders lançou neste sábado sua campanha para as legislativas de março com um ataque contra "a escória marroquina", a qual disse querer expulsar do país para "devolvê-lo ao povo holandês".

"A escória marroquina na Holanda... é claro, nem todos são escória, mas há muita escória marroquina na Holanda que deixa nossas ruas perigosas, sobretudo jovens... e isso tem que mudar", declarou Wilders à imprensa na pequena cidade de Spijkenisse, ao sul de Rotterdam.

As pesquisas situam Wilders na liderança das intenções de voto para a eleição legislativa de 15 de março.

"Se querem recuperar seu país, se querem tornar a Holanda um país para os holandeses, seu país, então votem" em seu Partido da Liberdade (PVV), lançou.

Segundo as últimas pesquisas, o PVV poderia ganhar entre 24 e 28 cadeiras, duas ou quatro a mais que o atual partido governante, a formação liberal do primeiro-ministro Mark Rutte. O Parlamento holandês tem 150 cadeiras.

* AFP