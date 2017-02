Ucrânia: rebeldes aceitam retirada de armas pesadas

Moscou 15/02/2017 | 23h22

As partes envolvidas no conflito no leste da Ucrânia aceitaram retirar suas armas pesadas, em conformidade com os acordos de paz de Minsk - anunciou o mediador da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Ucrânia, Rússia e os rebeldes aceitaram retirar seus armamentos pesados da frente de batalha até 20 de fevereiro, por ocasião das novas negociações realizadas em Minsk, informou a imprensa russa e bielo-russa, citando o representante da OSCE no grupo de contato sobre a Ucrânia, Martin Sajdik.

O conflito no leste da Ucrânia entre rebeldes pró-russos e trupas ucranianas começou em abril de 2014 e deixou quase dez mil mortos.

Para tentar pôr fim aos combates, o acordo de paz assinado também em Minsk em fevereiro de 2015 pedia, sobretudo, um "cessar-fogo imediato e total" e a retirada rápida das armas pesadas por parte de todos os envolvidos.

