Uber libera opção de agendamento de viagens em Blumenau e Joinville

Transporte alternativo 23/02/2017 | 20h12

O Uber passou a disponibilizar esta semana em Blumenau e Joinville o serviço de agendamento de viagens. Em comunicado, a empresa de transporte alternativo informa que a novidade permite garantir pontualidade para viagens já marcadas e outros compromissos em que não podem haver atrasos, como uma ida ao aeroporto, por exemplo.



Para utilizar a função de agendamento basta abrir o aplicativo do Uber e tocar no ícone de calendário que aparece ao final da barra de destino. Neste campo é só selecionar dia e horário da viagem. O app emite lembretes 24 horas e 30 minutos antes da viagem. É possível fazer um agendamento com até 30 dias de antecedência.