Uber começa a aceitar pagamento em dinheiro nesta quinta-feira em Blumenau

Empresa garante que modalidade é segura para motoristas e usuários e cita recursos de segurança

O Uber anunciou que vai começar a aceitar o pagamento em dinheiro em Blumenau a partir das 14h desta quinta-feira. Em comunicado divulgado no site, o serviço explica como funciona a modalidade de pagamento e orienta os usuários que desejarem pagar as corridas em espécie em vez do cartão de crédito a alterarem a forma de pagamento no menu principal antes de solicitarem a viagem.



Motoristas do serviço já vinham informando passageiros da nova opção de pagamento em dinheiro, que já é oferecida em outras cidades em que o serviço opera. O Uber afirma que a opção de pagamento é segura e cita os recursos de proteção do serviço como o rastreamento por GPS, a possibilidade de compartilhar as informações da viagem com familiares e amigos e o sistema de avaliação de motoristas e usuários.



Nada muda para quem quiser continuar pagando no cartão de crédito. Os motoristas são aconselhados a ter dinheiro trocado, a receber sempre o valor correto e a informar sobre viagens com tarifa dinâmica, quando a viagem fica mais cara. Os códigos promocionais podem ser usados normalmente nas viagens em dinheiro e o serviço de suporte pode ser acessado em caso de problemas. O Uber começou a operar em Blumenau no dia 9 de dezembro do ano passado.