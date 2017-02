Trump recebe ex-chanceler chinês

Washington 27/02/2017 | 22h38

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se brevemente nesta segunda-feira (27) com o conselheiro de Estado de Pequim, Yang Jiechi, um enviado de alto escalão da diplomacia chinesa.

Em sua visita a Washington, Yang se reuniu com o novo conselheiro de Segurança Nacional de Trump, general H.R. McMaster, assim como com o genro do presidente, Jared Kushner, disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.

"Ao final do encontro, o conselheiro de Estado teve a oportunidade de cumprimentar o presidente antes de partir", completou.

"Foi a ocasião de começar uma conversa e de falar dos nossos interesses comuns em termos de Segurança Nacional", relatou o porta-voz, referindo-se aos encontros na Casa Branca.

Ex-embaixador em Washington e ex-chanceler, Yang é o primeiro funcionários de alto escalão a ser recebido na Casa Branca desde que Trump assumiu o cargo.

Segundo o Ministério chinês das Relações Exteriores, os dois países "mantêm um estreito contato" sobre a possibilidade de uma cúpula entre Trump e seu colega chinês, Xi Jinping.

