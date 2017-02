Washington 15/02/2017 | 21h42

O presidente americano, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira (15) à Venezuela a libertação "imediata" do líder da oposição Leopoldo López, deopis de se reunir com a esposa do venezuelano, Lilian Tintori.

"A Venezuela deveria permitir que Leopoldo López, um preso político e marido de @liliantintori (a quem acabei de conhecer com o senador @marcorubio), saia da prisão imediatamente", escreveu Trump no Twitter, que postou uma foto com Tintori.

