Trump nomeia tenente-general H.R. McMaster como assessor de Segurança Nacional

Washington 20/02/2017 | 18h00

O presidente americano, Donald Trump, nomeou nesta segunda-feira o tenente-general do exército H.R.McMaster como seu novo conselheiro de Segurança Nacional, cargo deixado vago após a renúncia de Michael Flynn.

Trump disse a jornalistas em sua residência de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, que McMaster é um especialista em contra-insurgência, um "homem de tremendo talento e tremenda experiência".

"Estou impaciente por me somar à equipe de segurança nacional e fazer tudo o que estiver no meu poder para fazer avançar e proteger os direitos do povo americano", declarou o general McMaster durante uma breve coletiva de imprensa, ao lado do presidente em Mar-a-Lago.

Na folha de serviços de H.R. McMaster consta que ele serviu no Iraque nas guerras de 1991, de 2004 a 2006 e no Afeganistão.

Flynn precisou renunciar na semana passada, após a revelação de que teria omitido do vice-presidente Mike Pence conversas que manteve com o embaixador russo nos Estados Unidos em relação a sanções impostas por Washington a Moscou.

