Trump culpa erro no Oscar por obsessão de Hollywood por ele

Los Angeles 27/02/2017 | 20h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou que o Oscar "focou tanto na política" que se descuidou de aspectos-chave da cerimônia, que terminou com uma confusão envolvendo o prêmio de melhor filme.

"Acho que estavam tão focados na política que não conseguiram colocar a cerimônia em ordem no final", disse Trump em entrevista ao site conservador Breitbart News.

"Foi um pouco triste, tirou um pouco do glamour do Oscar, não parecia uma noite muito glamourosa. Já estive no Oscar, tinha algo muito especial faltando, e terminar daquele jeito foi triste."

No momento do anúncio do prêmio de melhor filme, um envelope errado foi entregue aos apresentadores, que anunciaram "La La Land" como vencedor, quando o prêmio deveria ser entregue a "Moonlight".

A cerimônia foi pontuada do início ao fim por ironias e críticas ao presidente americano, que tem poucos admiradores na indústria do cinema.

"Temos que agradecer ao presidente Trump. Lembram no ano passado, quando diziam que o Oscar era racista? Isso ficou no passado graças a ele", ironizou o apresentador Jimmy Kimmel, referindo-se aos dois anos muito criticados da premiação por ter apenas brancos indicados nas categorias de atuação ou direção.

O site Breitbart publicou no artigo que acompanha as declarações de Trump: "Agora, o presidente ri por último, enquanto bate em Hollywood por sua falha épica."

