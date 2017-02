Trump ataca FBI por vazamentos à imprensa

Washington 24/02/2017 | 12h24

Donald Trump atacou nesta sexta-feira a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, incapaz, segundo elem de identificar os agentes que vazam à imprensa informações no âmbito deste organismo.

"O FBI é totalmente incapaz de parar os 'vazadores' sobre a segurança nacional que se difundiram em nosso governo. Eles não podem sequer encontrar os vazadores dentro do próprio FBI. Informações classificadas foram passadas à mídia, isso poderia ter um efeito devastador para os Estados Unidos. ENCONTREM ELES AGORA!", escreveu o presidente em dois tuítes.

A administração Trump está na defensiva frente as acusações de relações inadequadas com a Rússia. Várias investigações estão em andamento sobre o assunto, incluindo uma pelo FBI. Envolvido no caso, o conselheiro de segurança nacional de Trump, Michael Flynn, teve que renunciar na semana passada.

A maioria das acusações contra o presidente republicano e sua comitiva vieram da imprensa, citando fontes do governo anônimas.

Os tuítes de Donald Trump coincidem com uma reportagem veiculada nesta manhã pela CNN sobre a rejeição pelo FBI a uma demanda da Casa Branca, que queria que a agência negasse publicamente as informações da imprensa referentes a supostas comunicações entre a equipe de Trump e possíveis espiões russos durante a campanha eleitoral do ano passado.

O presidente americano já havia ameaçado na semana passada com "pegar" os responsáveis pelos vazamentos para a imprensa, após as revelações dos contatos entre membros de sua campanha e a inteligência russa.

* AFP