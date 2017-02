Trump afirma que respeitará a política de "uma só China"

Diplomacia 10/02/2017 | 08h12 Atualizada em

O presidente norte-americano Donald Trump ligou para o colega chinês Xi Jinping e assegurou que respeitará a política de "uma só China". A primeira conversa entre os dois governantes desde que o republicano assumiu a Presidência foi anunciada pela Casa Branca.

"O presidente Trump concordou, a pedido do presidente Xi, em respeitar nossa política de 'uma só China'", afirma a Casa Branca em um comunicado, que também menciona que os dois governantes fizeram "convites para reuniões em seus respectivos países".

Em uma resposta rápida, Xi saudou o anúncio norte-americano sobre o tema sensível, que havia abalado as relações entre as duas potências depois que Trump havia sugerido que a questão deveria ser objeto de uma negociação.

"Xi Jinping saúda a reafirmação por Trump da adesão do governo americano ao princípio da China única", informou o canal estatal CCTV em seu site.

A Casa Branca classificou a conversa telefônica — que aconteceu um dia antes de uma reunião de Trump com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe — como "extremamente cordial" e destacou que os presidentes "esperam com impaciência avançar em suas conversas com resultados positivos".

Na quarta-feira, o chefe de Estado americano enviou uma carta a Xi Jinping na qual afirmava que esperava manter uma "relação construtiva que beneficie tanto os Estados Unidos como a China", informou o porta-voz da presidência Sean Spicer.

Entre a vitória eleitoral, em novembro, e a posse, no final de janeiro, Trump irritou profundamente Pequim ao aceitar uma ligação de felicitações da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. Em nome do "princípio de um só China", Pequim não aceita que os sócios tenham relações diplomáticas com a ilha, que considera como uma província rebelde.

Trump afirmou, em dezembro, que não considerava necessariamente estabelecido o princípio de "um só China". O governo dos Estados Unidos rompeu as relações diplomáticas com Taiwan em 1979 e reconheceu o regime comunista da China continental como a única autoridade legítima chinesa. Entretanto, Washington mantém vínculos comerciais com Taiwan e vende armas à ilha.