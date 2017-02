Triplo homicídio no Oeste tem semelhanças com chacina de Campinas no Réveillon

Feminicídio 28/02/2017 | 12h49 Atualizada em

No Oeste, três mulheres foram assassinadas em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina

Depois do triplo homicídio registrado na noite desta segunda-feira no Oeste catarinense, a cidade de Cunha Porã, com quase 11 mil habitantes, amanheceu perplexa. Motivado por ciúmes e contrariado pelo fim do relacionamento, Jackson Lahr, de 24 anos, matou a ex-companheira de apenas 15 anos, e as duas irmãs dela, de 23 e 12 anos, a facadas, dentro de casa. Pai de um bebê de dois meses, fruto da relação com a jovem, encontrado sem ferimentos na casa onde o crime ocorreu, Lahr também feriu o marido da irmã mais velha.

Dois meses antes, a cerca de 972 quilômetros de distância, um homem com as mesmas intenções invadiu uma casa em Campinas, no interior de São Paulo, durante uma festa de Réveillon. Ele matou a ex-mulher, o filho de oito anos e outras 10 pessoas — a maioria das vítimas, mulheres: irmãs, mãe e tia da ex-companheira. Depois de disparar contra o grupo, Sidnei Ramis de Araújo, de 46 anos, se matou com um tiro na cabeça.

Em ambos os casos, boletins de ocorrência, agressões e brigas antecederam os crimes. No Oeste de SC, a adolescente de 15 anos já tinha ido até a delegacia para registrar ameaças que sofria do ex-companheiro. Segundo o pai dela, Neuri Horbach, de 52 anos, o documento irritou ainda mais o ex-namorado e deixou a jovem com mais medo.

— Ele prometeu que ia matar ela e matar as outras (irmãs) também — contou o pai em entrevista à rádio Líder FM.

Em Campinas, a ex-mulher de Sidnei aguardava o resultado de um processo de abuso sexual sofrido pelo filho, em que o pai era o principal suspeito. A denúncia teria feito o ex-companheiro perder a guarda da criança e aumentado ainda mais a tensão entre o ex-casal. Em cartas e áudios deixados, Sidnei tentava justificar a assassinato em frases misóginas:

— Quanto mais ela distanciar ele de mim (o filho), mais ódio eu fico dela e menos peso na minha consciência eu vou ter.

De acordo com Daniela Felix, advogada popular e professora de Direitos Humanos, não são raros os crimes de feminicídio, pois eles são reflexo da sociedade atual, em que os homens mantêm o pensamento de poder e apropriação sobre as mulheres.

— Infelizmente o sistema de justiça criminal atual não é um mecanismo eficiente. Isso é só colocar um band-aid em uma ferida profunda. A gente precisa é de educação e respeito — contou.

Além destes casos, no dia 23 de janeiro de 2017, outro triplo homicídio passional foi registrado em Barra Bonita, também no Oeste Santa Catarina. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem de 59 anos teria matado a ex-namorada, a sobrinha dela e um terceiro jovem. Ele foi preso em flagrante, e a investigação ainda está em andamento na cidade.

