Três residências e três estabelecimentos foram furtados segunda-feira em Blumenau

Polícia 28/02/2017 | 10h49

Foi ao chegar para trabalhar, por volta das 7h de segunda-feira, que o proprietário de uma vidraçaria do bairro Badenfurt encontrou a janela dos fundos do prédio arrombada. Segundo a Polícia Militar, a Vidraçaria KI Vidros foi invadida e do local teve um notebook e uma caixa com ferramentas levados.

Poucos minutos depois outro furto foi registrado em um comércio. A Loja Hiper Festas, na Escola Agrícola, teve a porta da frente arrombada e do caixa foram furtados R$ 200. Às 10h20min um morador da Rua Dos Caçadores, na Velha, também acionou a PM e relatou que três celulares e um GPS foram furtados da residência onde mora.



Leia também

:: Corpo de homem morto é encontrado em bar no Garcia, em Blumenau

:: Homem esfaqueia filho e enteada em Camboriú, no Litoral de SC

:: Assaltante de 25 anos é preso em Blumenau



O segundo furto em casa aconteceu na Rua Das Manacás, na Itoupava Norte. De acordo com informações da PM, os moradores teriam saído de casa na sexta-feira e ao retornar a Blumenau na segunda-feira, por volta das 15h45min, encontraram o local revirado. Foram levados mochilas, joias no valor de R$ 50 mil, Ipads, R$ 7 mil, computadores, relógios e objetos diversos.

O último furto a residência foi registrado na Vila Itoupava. Moradores de uma casa na Rua Artur Sasse voltaram do trabalho por volta das 18h20min e perceberam que dois televisores, uma motossera e um lava jato haviam sido levados. O último furto do dia aconteceu na Rua 2 de Setembro, no bairro Itoupava Norte, por volta das 23h15min. Do Chefe do Óleo foram levados diversos lubrificantes automotivos, R$ 200 e nove baterias de veículo.



:: Leia mais notícias de Blumenau e região em santa.com.br